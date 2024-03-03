“مرضى مجانين”.. سياسي أمريكي ينفجر غاضبا بوجه إدارة بلاده بسبب دعمها لإسرائيل (فيديو)

انفعل السياسي والإعلامي الأمريكي “سينك أويغور” غاضبًا على الإدارة الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل في العـدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال خلال برنامج التعليقات الإخبارية التقدمية “The Young Turks”: “نحن نشجع إسرائيل ونمحنها المال والسلاح. حاليًا مرر مجلس الشيوخ مشروع قرار لإرسال 14 مليار دولار لارتكاب المزيد من المجازر”.

وأكد أن “ما يحدث في غزة مذبحة، ومع كل يوم نحن نؤجله الجيش الإسرائيلي يقتل المزيد من الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي اعترف في شهادته أمام “الكونغرس” بأن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل، متسائلًا “تتذكرون عندما تحطمت قلوبنا وكنا نجلس في هذا البرنامج من أجل 36 طفلًا قتلوا في إسرائيل”.

وأضاف “ينبغي علي أن أحطم قلبك، 25 ألف قتلى منهم رضع وأطفال ونساء، مكدسين فوق بعضهم”.

بعد مجـ ـزرة الطحين.. السياسي والإعلامي الأمريكي "سينك أويغور" ينفعل غاضبًا على الإدارة الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل في العـدوان الإسرائيلي على #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OvfkNbbW2Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2024

وتطرق إلى المجاعة في شمال غزة، وقال “الآن 576 ألف شخص يقتلون ويتضورون جوعًا، ويأكلون أعلاف الحيوانات. أي نوع من المرضى المجانين يقدم على هذا الفعل؟ الإرهابيون هم من يفعلون ذلك”.

وصب جام غضبه على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقال إنه “100% إرهابي، وواحد من أسوأ الإرهابيين الذين رأيتهم في حياتي. بدون شك إرهابي”.

وتابع “لا ترددوا السخافات بأنه عندما يفعلها (يقاتل) المسلمون أو عندما يفعلها الضعفاء، فإنهم يعدون إرهابين محتقرين وليس لهم قيمة، ولكن عندما تقدم دولة حليفة على ذلك ويقاتلون بطريقة أسوأ 25 إلى 30 مرة نقول: لا إنهم ملائكة وعليكم القيام بذلك”.

وختم كلامه بقوله “لا يمكن أن تكون مؤيدًا لذلك، ولو كنت مقتنعًا بذلك فأنت فقدت روحك، فقدت أخلاقك، فقدت مروءتك”.