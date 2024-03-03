مسؤول سابق في الأونروا يقلل من تأثير إنزال المساعدات الإنسانية على غزة (فيديو)

وصف كريس غونيس، المتحدث السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأنها مجرد عرض أمام الشاشات.

وفي إطار رده على سؤال الجزيرة مباشر حول ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لوقف المجاعة التي يعانيها سكان قطاع غزة، قال غونيس إن هذه الخطوات غير كافية، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي قال إن شخصا من بين كل أربعة في غزة يعانون المجاعة، كما يعاني طفل من بين كل 6 أطفال نقصا حادّا أو سوءا للتغذية.

وأكد غونيس أن أغلب المساعدات التي تُلقى بهذه الطريقة تهبط في البحر، وأن الغاية منها ليست مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر بل للاستعراض أمام الشاشات، على حد تعبيره.

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي لمساعدات على #غزة#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/fpEKWz7w7U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2024

وشدد المتحدث السابق باسم “الأونروا” على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل عن طريق فتح المعابر البرية إلى داخل القطاع، مؤكدا وجوب سماح إسرائيل بدخول قوافل المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.

وأضاف غونيس أنه قبل بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت “الأونروا” تُدخل نحو 500 شاحنة يوميا، ولكن منذ بداية هذه الحرب تُدخل أقل من 100 شاحنة.

ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ 148 يوما، خلّف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن تدمير البنى التحتية في عموم القطاع المحاصر، وتسبب الحصار المطبق في مجاعة إنسانية ولا سيما بشمالي القطاع.