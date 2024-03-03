هافانا.. مظاهرة حاشدة دعما لفلسطين بمشاركة الرئيس الكوبي (فيديو)

تظاهر الآلاف في العاصمة الكوبية هافانا تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمشاركة كبار المسؤولين يتقدمهم رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل.

وشهدت المظاهرة التي نظمها اتحاد الشباب الشيوعي، أمس السبت، في ساحة الكرامة بالعاصمة هافانا حضورا جماهيريا كبيرا، وشارك فيها الرئيس الكوبي وجميع أعضاء مجلس الوزراء.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مؤيدة لفلسطين، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، كما حمل متظاهرون لافتات كُتب عليها “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية” و”ارفعوا أيديكم عن رفح” و”فلسطين حرة”.

وعبر حسابه على منصة إكس، نشر كانيل صورا للمظاهرة الحاشدة، ولفت إلى أن فلسطين تعيش معاناة كبيرة، مؤكدا أنه من المثير للغضب جدا إفلات من يقصفون الشعب الفلسطيني بوحشية من العقاب.

Duele profundamente #Palestina. Indigna la impunidad de los que bombardean sin piedad a su pueblo. Hoy hemos expresado el dolor y la indignación del pueblo de #Cuba en la Tribuna Antiimperialista. Cese el #GenocidioEnGaza. pic.twitter.com/hLZAEQRXf0 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 2, 2024

وقال كانيل “كوبا لن تظل غير مكترثة لهذه الجرائم إطلاقا، وقد سار الكوبيون من أجل عالم أفضل”.

وأضاف “كفى هذه الوحشية وهذا القدر من المضايقات والإفلات من العقاب”.

وشدد كانيل على أن غزة هي أكبر سجن مفتوح في العالم، وأن إسرائيل تقصف غزة بوحشية دون توقف “نريد من الولايات المتحدة أن تضع حدا لنفاقها”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30320 شهيدا و71533 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.