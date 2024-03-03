8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على شاحنة مساعدات وسط غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات، في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان إن ” الاحتلال ارتكب اليوم مجزرة جديدة ليقول للعالم إنه لا يأبه بالتحذيرات”، مضيفا أن مجزرة اليوم تأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات في غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 118 فلسطينيا وإصابة أكثر من 760 آخرين فيما عُرف بـ”مجزرة الطحين”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30410 شهيدا و71700 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.