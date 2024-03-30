أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ175 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، التي تواصل حربها على القطاع لليوم 175.

وأعلنت فصائل فلسطينية، يوم الجمعة، عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال، وفيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه:

كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقطع “فيديو” لاستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “تي بي جي” في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم.

كما أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ العمليات التالية:

قصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.

المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون. استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للأفراد واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

استهداف دبابتين للاحتلال من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

استهداف دبابة للاحتلال من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي“، إطلاق قذائف هاون على آليات الاحتلال وجنوده في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت تموضعًا لمدفعية الاحتلال وجنوده شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما قصفت مستوطنة “علوميم” في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع (107) بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم.

كما أعلنت سرايا القدس عن العمليات التالية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة:

إيقاع قوة راجلة قوامها 6 أفراد بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب خان يونس.

استهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة “آر بي جي” في منطقة العقاد غرب خان يونس.

استهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة الـ”تاندوم” في محور التقدم حي الأمل.

الاشتباك مع الاحتلال في محور التقدم القرارة.

من جهتها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن تفجير عبوة شديدة الانفجار بمحور القرارة بإحدى الآليات المتوغلة في المنطقة، وإصابتها بشكل مباشر.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف ناقلة جند لقوات الاحتلال بقذيفة مضادة للدروع في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضًا عن قصف تموضع لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية بعدد من قذائف الهاون في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.