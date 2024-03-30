أهالي الأسرى يتوعدون بإسقاط نتنياهو والمظاهرات تعم تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس (فيديو)

قال أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أهالي الأسرى قولهم في بيان “نتنياهو لا يترك لنا أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحا إسرائيليا في المفاوضات، وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس”.

ووصف الأهالي سلوك نتنياهو بأنه “جريمة ولا يمكن تصوره”.

وتابع الأهالي “ليس لدينا خيار آخر، سنعمل على تغييرك (نتنياهو) على الفور، هذه هي أسرع طريقة لضمان التوصل إلى اتفاق”.

ودعا أهالي الأسرى وزراء الحكومة (أعضاء الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة نتنياهو) إلى “مساعدتهم في إنقاذ أبنائهم”، وفق الصحيفة.

آلاف المتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

في السياق، خرج آلاف المتظاهرين في مدن إسرائيلية للمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، واستقالة حكومة نتنياهو.

وتجمّع آلاف الإسرائيليين في ساحة كابلان وسط تل أبيب، للمشاركة في المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بساحة كابلان بشاحنات لمنع المحتجين من الوصول إلى المظاهرة.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوه بالاستقالة، وفق الصحيفة ذاتها.

ووصف المتظاهرون في قيسارية نتنياهو بـ”المذنب”، وطالبوا الحكومة بعقد صفقة فورية للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.

كما شهدت مناطق رحوبوت (وسط) وتقاطع كركور ومدينة حيفا (شمال) ومدن أخرى في أنحاء البلاد مظاهرات شارك فيها آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وفق هيئة البث الرسمية.

وفد إسرائيلي يسافر إلى القاهرة

ومن المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض غدا الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث صفقة التبادل، قبل التوجه إلى الدوحة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.