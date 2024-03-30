حنين الخضري.. فلسطينية فقدت كل عائلتها ولم يبق لها غير الرسم على الجدران (فيديو)

حنين الخضري، شابة فلسطينية فقدت 18 فردًا من عائلتها خلال الحرب على غزة، لتبقى وحيدة كآلاف الفلسطينيين، فقد استشهد أهلها كلهم الأم والأب والإخوة والأخوات وأبناؤهم جميعًا.

وجدت حنين لنفسها مخرجًا يلهمها الصبر ويفرغ ما بداخلها من وجع ولو قليلًا، حيث اتجهت للرسم على ما تبقى من جدران في شوارع غزة.

وقالت حنين للجزيرة مباشر، إن الرسومات التي تقوم بها رفقة بعض الأطفال، تعبّر عما عاشوه خلال الحرب من ألم وجوع ودمار وفقد، حيث كتبت على الجدران بعض العبارات الشهيرة التي علقت بذهن العالم.

وتابعت حنين “طلعت أفرغ عن نفسيتي شوي، نحن عائشين بحرب عائشين بمأساة، عشنا كثير من الوجع، احنا مش عارفين نتوجع مش عارفين نصرخ مش عارفين نحزن لأنو بدل ما نحزن طالعين ندور على أكل وشرب”.

وتشارك حنين في أنشطة مختلفة لزرع البهجة داخل مراكز الإيواء ورسم البسمة على وجوه الأطفال، وبكت حنين وهي تتحدث عن كيف أنها تفرح عند رؤية هؤلاء الأطفال الذين يذكرونها بأبناء إخوتها الشهداء الذين كانت تحبهم كثيرًا وشديدة التعلق بهم.

وشددت حنين كغيرها من الفلسطينيين على قسوة هذه الحرب ووحشيتها حيث قالت “نحن بأسوأ حرب بتمر علينا”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.