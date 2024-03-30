مفتي ليبيا: غلق المعابر مع غزة حرام شرعا (شاهد)

حرّم مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة الذي يعاني من حرب إسرائيلية مدمرة وحصار مشدد تسبب في شح الغذاء والمياه.

وقال الصادق الغرياني، في مقطع “فيديو” نشره عبر حسابه، الخميس، إن “كل مَن في غزة مجاهد، لذلك منزلتهم عند الله عظيمة، والابتلاء واقع على غيرهم من المسلمين الذين يخذلونهم حكامًا ومحكومين”.

وأضاف “الناس الذين يحرسون المعابر حول غزة والضفة الغربية حرام عليهم أن يمنعوا الناس من اقتحام هذه المعابر، الناس مطالبون بدخول هذه المعابر وبنصرة إخوانهم فرض عين عليهم”.

البشرى لأهل غزة وفلسطين والابتلاء لغيرهم، وواجب حراس المعابر المؤدية لفلسطين في مصر والأردن الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/ygRFcraNMi — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) March 28, 2024

وتقيّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود جعلت مناطق شمال القطاع على شفا مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.