من شمالي قطاع غزة.. مشاهد لتجهيز سرايا القدس صواريخ وإطلاقها باتجاه مستوطنات الغلاف (فيديو)
مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds
30/3/2024-|آخر تحديث: 30/3/202409:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لقيام عدد من مقاتليها بتجهيز رشقات صاروخية وإطلاقها من شمالي قطاع غزة.
وذكر أحد مقاتلي سرايا القدس في مقطع الفيديو، الذي نُشر مساء اليوم السبت، أنهم ينتمون إلى لواء الشمال.
اقرأ أيضاlist of 4 items
في ذكرى يوم الأرض.. جمهور الجزيرة مباشر يشيد بصمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم (فيديو)
فصائل فلسطينية تتوعد “أي قوة دولية أو عربية” تدخل إلى غزة
فيديو يُظهر لحظة قتل جندي إسرائيلي فلسطينيا “يهوديا” (فيديو)
ويُظهر المقطع عملية الحفر لتجهيز موقع الإطلاق وجلب الصواريخ من أماكن التخزين ثم وضعها في منصة الإطلاق التي جرى إخفاؤها تحت الأرض، ثم عملية إطلاق الصواريخ.
وقالت سرايا القدس إنها أطلقت الصواريخ باتجاه “سديروت” ومستوطنات غلاف غزة.
وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل.
كما أعلنت قصف “تموضع لجنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون”.
المصدر : الجزيرة مباشر