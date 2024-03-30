من شمالي قطاع غزة.. مشاهد لتجهيز سرايا القدس صواريخ وإطلاقها باتجاه مستوطنات الغلاف (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لقيام عدد من مقاتليها بتجهيز رشقات صاروخية وإطلاقها من شمالي قطاع غزة.

وذكر أحد مقاتلي سرايا القدس في مقطع الفيديو، الذي نُشر مساء اليوم السبت، أنهم ينتمون إلى لواء الشمال.

ويُظهر المقطع عملية الحفر لتجهيز موقع الإطلاق وجلب الصواريخ من أماكن التخزين ثم وضعها في منصة الإطلاق التي جرى إخفاؤها تحت الأرض، ثم عملية إطلاق الصواريخ.

وقالت سرايا القدس إنها أطلقت الصواريخ باتجاه “سديروت” ومستوطنات غلاف غزة.

وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل.

كما أعلنت قصف “تموضع لجنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون”.