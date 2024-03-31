استشهاد 4 فلسطينيين بسبب المجاعة في غزة

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بسبب المجاعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية أن 4 مواطنين بينهم طفلان استشهدوا اليوم نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية.

وأشارت (وفا) إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلًا.

وجراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بات المواطنون ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليونين من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عامًا.

ويواصل الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة إلى مناطق الشمال، في حين لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوبي القطاع حاجة المواطنين، خاصة مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدًا إلى رفح.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى الآن 32782 شهيدًا و75298 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.