السودان.. “سيلين” طفلة لم تتجاوز 7 أشهر تفقد عينها في الحرب (فيديو)

لا تعرف الحرب في السودان كبيرًا أو صغيرًا، إذ تنعكس آثارها على الجميع، بالقتل أو النزوح أو الإصابة كما حدث مع الطفلة سيلين التي تبلغ من العمر 7 أشهر.

أصيبت سيلين -وهي من مدينة أم درمان- خلال الحرب بشظايا أدت إلى فقدان عينها، وفقدت والدتها إحدى رجليها.

وقالت الأم إن ابنتها أصيبت في الرأس وفقدت عينها، وكانت بحاجة إلى إجراء عملية تكلفتها باهظة لم تستطع جمع أي شيء منها، إلا أن مجموعة مجتمعية استطاعت تأمين تكلفة العملية.

وأوضح محمد شريف -وهو ناشط مجتمعي- أن مجموعته استطاعت تأمين العملية للطفلة، وأنهم يعملون على مساعدة الأسر العفيفة لتقف على أرجلها.

وأشار إلى أنهم في فترة الحرب يهتمون بالأسر النازحة، مشيرًا إلى أن حالة سيلين تشبه العديد من حالات الأطفال.

وقال الطبيب محمد قمر الدين إن الطفلة خضعت لعملية جراحية دقيقة جدًّا، وإنها الآن بصحة جيدة وتمكث في العناية الوسيطة.