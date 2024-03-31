انفجارات ضخمة في مستودع ذخيرة للجيش الإندونيسي (فيديو)

أعلن الجيش الإندونيسي أن انفجارات دمرت، السبت، مستودعًا للذخائر العسكرية في ضواحي العاصمة جاكرتا، ولم يُفد على الفور بسقوط ضحايا.

وسُمع دوي انفجار أول حوالي الساعة 18.00 (11.00 بتوقيت غرينتش) في مستودع يُستخدم لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية بمجمّع عسكري في غرب جزيرة جاوة قرب جاكرتا.

وقال القائد العسكري في العاصمة محمد حسن خلال مؤتمر صحفي متلفز إنه “عند الساعة 18.05 شوهد دخان في المستودع ووقعت انفجارات”.

وبينما كانت النيران تجتاح المستودع أجْلت السلطات سكان الجوار إلى نواح أكثر أمانًا، وفق القائد العسكري.

وأوضح حسن “نؤكد لكم عدم حدوث وفيات في الوقت الراهن لكن لا يمكننا دخول الموقع بسبب انفجارات أقل حدة ما زالت تقع”.

وتلقى الجيش تقارير تفيد بأن قذائف أو مقذوفات ربما سقطت في المناطق المحيطة، وحث السكان على عدم لمسها.

وأشار حسن إلى أن المستودع الذي وقعت فيه الانفجارات غير موصول بالكهرباء، لافتًا إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن ذخيرة “منتهية الصلاحية وغير مستقرة”.

وقال “نشتبه في أن هذا (الانفجار) نجم عن ذخيرة منتهية الصلاحية”، مشيرًا إلى احتمال أن تكون “المواد الكيميائية والمتفجرة غير مستقرة”.