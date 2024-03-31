سياسة|تركيا

بدء التصويت في الانتخابات المحلية التركية (فيديو)

انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية التركية
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31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202410:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

توجه الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات المحليات لولاية تستمر 5 سنوات.

وبدأت عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في 32 ولاية شرقي البلاد، وينتهي التصويت فيها الساعة الرابعة مساء، بينما بدأ التصويت في الولايات الأخرى الـ49 في الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر حتى الخامسة مساء.

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ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليونًا و441 ألفًا و882 ناخبًا.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقًا انتخابيًّا، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.

الانتخابات التي يتنافس فيها 34 حزبًا، ستحدد أسماء رؤساء بلديات 81 ولاية و973 قضاء و390 بلدة، إلى جانب 50 ألفًا و336 مختارًا، فضلًا عن أعضاء المجالس البلدية.

ويعوّل كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة على هذه الانتخابات المهمة التي تجري عن كثب مراقبتها في إسطنبول إحدى أكبر مدن تركيا، وكذلك في العاصمة أنقرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر