تغريدة تطيح بمتحدث الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية من منصبه

أعلن إيلون ليفي متحدث الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، بعد نحو 3 أسابيع من تعليق عمله بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “ليفي أعلن مغادرة منصبه رسميًا، بعد أن أوقف عن العمل قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تغريدة ضد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون”.

وأشارت إلى أن التغريدة أثارت احتجاج بريطانيا التي طالبت بتوضيح ما إذا كان كلام ليفي يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية.

1/ Why was @EylonALevy suspended from his govt spox role?

The inside scoop on what happened:

After 3 weeks of silence following his suspension as star government spox, Levy tells @TimesofIsrael he's returning as a "former spokesperson"🧵https://t.co/KDlRCc93Uy

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 31, 2024