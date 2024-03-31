جيش الاحتلال يعلن قتل قيادي في وحدة صواريخ حزب الله.. والأخير يهاجم بالمسيرات الانقضاضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قتل “قياديا في وحدة الصواريخ” التابعة لحزب الله في غارة جوية جنوبي لبنان.

وقال الجيش إن “طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين”، مضيفا أنه “تم القضاء عليه”.

وتابع “كان الزين قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله”.

#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها المخرب المدعو إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان… pic.twitter.com/i11hkkkMMm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني قوله إن “مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كونين وقتلت شخصا كان بداخل السيارة” في إشارة إلى بلدة تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بضربة بواسطة مسيّرة استهدفت سيارة.

وجاء في تقرير للوكالة أن “مسيّرة إسرائيلية معادية نفّذت قرابة الرابعة والنصف من عصر (الأحد) عدوانا جويا، حيث أطلقت صاروخا موجّها باتجاه سيارة على طريق بلدة كونين في قضاء بنت جبيل”.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/StDSvGejH1 — قناة المنار (@TVManar1) March 31, 2024

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل “علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله” في البازورية.

“حزب الله” يعلن مهاجمة موقع عسكري إسرائيلي بمسيرات

في السياق، أعلن “حزب الله” في بيان أن مقاتليه شنوا هجوما جويا بـ”مسيرات انقضاضية “‌‏ على مربض مدفعية برختا الإسرائيلي المستحدث، وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه، في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة.

عاجل | المقاومة ‌الإسلامية تشن هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‌على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌المحتلة وتحقق فيهما إصابات مباشرة — قناة المنار (@TVManar1) March 31, 2024

وفي وقت سابق، أعلن الحزب في بيانين منفصلين استهداف موقع المالكية بصواريخ بركان، وثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية، وأصيبت الأهداف إصابةً مباشرة.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، إصابة جندي إسرائيلي بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأضاف الجيش في بيان منفصل، أن الطائرات المقاتلة هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا لحزب الله، في منطقة الجبين (قضاء صور).

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى في وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.