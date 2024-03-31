سياسة|لبنان

جيش الاحتلال يعلن قتل قيادي في وحدة صواريخ حزب الله.. والأخير يهاجم بالمسيرات الانقضاضية

الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية (رويترز)
31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202409:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قتل “قياديا في وحدة الصواريخ” التابعة لحزب الله في غارة جوية جنوبي لبنان.

وقال الجيش إن “طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين”، مضيفا أنه “تم القضاء عليه”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتابع “كان الزين قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني قوله إن “مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كونين وقتلت شخصا كان بداخل السيارة” في إشارة إلى بلدة تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بضربة بواسطة مسيّرة استهدفت سيارة.

وجاء في تقرير للوكالة أن “مسيّرة إسرائيلية معادية نفّذت قرابة الرابعة والنصف من عصر (الأحد) عدوانا جويا، حيث أطلقت صاروخا موجّها باتجاه سيارة على طريق بلدة كونين في قضاء بنت جبيل”.

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل “علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله” في البازورية.

“حزب الله” يعلن مهاجمة موقع عسكري إسرائيلي بمسيرات

في السياق، أعلن “حزب الله” في بيان أن مقاتليه شنوا هجوما جويا بـ”مسيرات انقضاضية “‌‏ على مربض مدفعية برختا الإسرائيلي المستحدث، وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه، في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب في بيانين منفصلين استهداف موقع المالكية بصواريخ بركان، وثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية، وأصيبت الأهداف إصابةً مباشرة.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، إصابة جندي إسرائيلي بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأضاف الجيش في بيان منفصل، أن الطائرات المقاتلة هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا لحزب الله، في منطقة الجبين (قضاء صور).

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى في وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات