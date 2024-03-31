غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لخيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين بينهم صحفيون.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل مشاهد مروعة للحظات الأولى للقصف وانتشال الشهداء والجرحى، حيث تناثرت الأشلاء على الأرض واحترقت الخيام.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال “ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وذلك في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى”.

وحمّل المكتب الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة “لأنهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال”.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى أمس السبت 32705 شهداء و75190 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.