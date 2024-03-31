لحظة اقتحام منزل رئيسة بيرو بحثا عن ساعات ثمينة (فيديو)

دهم فريق من الشرطة والنيابة العامة في بيرو منزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلق بساعات فاخرة لم تفصح عنها.

وأظهر مقطع فيديو أفرادا من فريق التحقيق يدخلون مقر إقامة الرئيسة بعد فتح الباب بمطرقة ثقيلة.

وقالت الشرطة في بيرو إن الدهم كان بهدف “البحث والمصادرة”، وذكر متحدث باسمها أن عملية الدهم نُفذت “وفقا لأمر من المحكمة”، دون توضيح ما إذا كان قد عُثر على شيء خلال العملية أم لا.

وجاءت عملية الدهم بعدما رفض المدعون طلب رئيسة البلاد الحصول على مزيد من الوقت للرد على مذكرة استدعاء تطالبها بتقديم فواتير لساعاتها.

وقال مسؤولون إن رئيسة البلاد لم تكن موجودة في المقر لحظة الدهم.

وندّد رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن بعملية الدهم، ورآها “غير متناسبة وليست دستورية ولا يمكن القبول بها”، لكنه قال إن رئيسة البلاد “ستتعاون مع الادعاء”.

وبدأت السلطات، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، تحقيقا يطال رئيسة البلاد دينا بولوارتي عقب تقرير صحفي ذكر أنها تمتلك ساعات فاخرة، يمكن أن تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الدولارات، من مصدر مجهول لم يُفصح عنه في السجلات الرسمية.

وأكدت دينا براءتها، وقالت “دخلت القصر الحكومي بكفّين نظيفتين، وسأغادره بكفّين نظيفتين”.

وردّا على الأسئلة بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تحمّل كلفة ساعات باهظة الثمن نظرا إلى الراتب الحكومي الذي تتلقاه، قالت إنها ثمرة اجتهادها منذ كانت تبلغ 18 عاما.

وكانت دينا بولوارتي (61 عاما) نائبة للرئيس السابق بيدرو كاستيو، وتولت منصب الرئاسة بعد عزله في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد محاولته حل الكونغرس والحكم بمراسيم.