سياسة|فلسطين

لم يظهر منذ السابع من أكتوبر.. والد صحفي فلسطيني يناشد العالم الكشف عن مصير ابنه (فيديو)

نضال الوحيدي صحفي قطاع غزة
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31/3/2024

وجّه فلسطيني عبر قناة الجزيرة مباشر نداء إلى الدول العربية والمؤسسات الإنسانية للمساعدة في الكشف عن مصير ابنه الصحفي نضال الوحيدي، المختفي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال سهيل الوحيدي للجزيرة مباشر إن نضال اختفى فجأة، ولا يعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.

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وأضاف أن ابنه نضال صحفي من قطاع غزة يسعي فقط لنقل الحقيقة إلى العالم، ويتفانى في أداء عمله إلى أقصى درجة.

وذكر أن نضال ارتدى زيه الصحفي في صباح السابع من أكتوبر وانطلق لتغطية الأحداث، ومنذ ذلك الحين لم يسمع عنه أحد.

وقال سهيل إنه تواصل مع زملائه في وزارة الصحة الذين “نفوا أنهم رأوه حيا أو شاهدوا جثته”، مضيفا أنه حاول التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليعرف ما إذا كان ابنه قد اعتُقل أم لا، لكنهم لم يردّوا.

المصدر : الجزيرة مباشر