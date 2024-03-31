نتنياهو يخضع لجراحة “فتاق” تحت تخدير كلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة “فتاق” تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتا.

وقال المكتب في بيان “خلال فحص روتيني مساء السبت، اكتشف فتاق لدى رئيس الوزراء البالغ (74 عاما)”.

وأضاف أنه بعد التشاور مع أطبائه، تقرر أن يصل رئيس الوزراء الليلة (مساء الأحد)، في نهاية جدول أعماله، إلى المستشفى لإجراء جراحة “فتاق”.

وخلال فترة تغيب نتنياهو، سيشغل منصبه مؤقتا نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، وفق البيان.

ونتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، وسبق أن خضع، في يوليو/تموز 2023، لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هاشومير.

ويخضع للعملية الجراحية الجديدة في ظل حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلَّفت عشرات آلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويُصر نتنياهو على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/آذار الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول إسرائيل، للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.