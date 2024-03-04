أردوغان: رقم قياسي لصادرات الدفاع والطيران وهذا حجم صادرات المسيّرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حققت رقما قياسيا جديدا في الصادرات بقطاع الدفاع والطيران خلال أول شهرين من عام 2024.

وقال الرئيس التركي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، إن قيمة الصادرات خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بلغت 633 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات بلاده من الطائرات المسيّرة، قال أردوغان إن تركيا وقعت عقودا مع 50 دولة لبيع 770 مسيّرة، مشيرا إلى أن حجم صادرات المسيّرات في العام الماضي وحده بلغ 1.8 مليار دولار.

وأعلنت دول، بينها السعودية والكويت وكوسوفا، خلال عام 2023 عن صفقات لشراء أعداد من المسيّرات التركية.