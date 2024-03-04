“أين دليلك على سرقة حماس للمساعدات؟”.. مسؤول أمريكي سابق يفاجئ مذيع الجزيرة مباشر بـ”رد مبهر” (فيديو)

تهرّب مارك كيميت من الإجابة مرارًا قبل أنا يفاجئ المذيع بالرد

ادّعى مارك كيميت مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسرق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مقابلة ببرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، وحين طالبه المذيع أحمد طه بدليل على دعواه تهرّب من الإجابة مرارًا ليفاجئ المذيع بـ”رد مبهر”.

وقد دار الحوار على النحو التالي:

المذيع: سيد كيميت من الذي يمنع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة إسرائيل أم حماس؟

كيميت: كلاهما.

المذيع: كيف لحماس أن تمنع إدخال المساعدات؟

كيميت: لقد قاموا بذلك عبر أخذهم المساعدات لقواتهم لتلبية احتياجاتهم ومنعوا المدنيين من الحصول على المساعدات التي تدخل هذه حقيقة أثبتتها الأمم المتحدة.

المذيع: هذا الكلام غير صحيح ولا أعلم من أين استندت هل من الممكن أن تأتيني بوثيقة واحدة تقول فيها الأمم المتحدة إن حماس سرقت المساعدات؟ أنا من الممكن أن آتيك بتصريح تقول فيه الأمم المتحدة إننا لم يثبت لدينا دليل أن حماس تسرق المساعدات، هل لديك دليل يقول إن الأمم المتحدة قالت هذا الكلام واتهمت حماس بهذه الاتهامات؟

كيميت: لنكن واضحين بأن هذا كان صادرًا عن وكالات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة وقد رأينا من وكالات الإغاثة الأممية أن 15 من أولئك الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كانوا من تلك المساعدات (العاملين في الإغاثة) ولكن مجددًا نحن وأنتم مستمرون في أخذ هذا الحديث بعيدًا عن السؤال الجوهري وهو كيف نضع حدًّا لهذه الحرب؟

المذيع: أنت لم تقل بعد 7 أكتوبر ما الدليل الذي تستند عليه من أن حماس تسرق المساعدات الإنسانية؟ هل من الممكن أن تعطيني هذا الدليل حتى أعرضه على المشاهدين الآن؟

كيميت: في الإعلام كان هنالك قدر كبير من المعلومات التي ثبت خطأها مثل عدد القتلى بين الأسرى لدى الفلسطينيين، وأيضًا التقارير بالأمس حول مذبحة 100 غزّي وجرح 700 بأيدي الجنود الإسرائيليين.

المذيع: أنت الآن تدّعي على حماس أنها سرقت المساعدات بعد 7 أكتوبر وسؤالي كإعلامي لرجل مارس الإعلام أين دليلك على ذلك؟

كيميت: الأمر ببساطة كان في “هآرتس” و”جيروزاليم بوست” (صحيفتان إسرائيليتان)، وأيضًا في أسوشيتد برس بالولايات المتحدة.

المذيع: أنت تأتي بمعلوماتك إذن من الصحافة الإسرائيلية سيد كيميت هذا مبهر، الأسوشيتد برس لم تقل إن حماس سرقت المساعدات والأمم المتحدة لم تقل إن حماس سرقت المساعدات، قالوا العكس.