استشهاد 17 رضيعًا في مستشفى كمال عدوان بسبب الجفاف

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستشهاد رضيعين في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وهو ما يرفع العدد إلى 17 طفلًا استشهدوا نتيجة الجفاف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بالمستشفى نفسه؛ وذلك جراء توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في تصريحات للجزيرة، إن قسم الأطفال الخدج كله يعتمد على علبة حليب واحدة، “فبدلًا من أن يأخذ الطفل حليبا كل ساعتين نعطيه كل 5 ساعات، وهو ما يؤثر سلبا على الوزن والمناعة”.

ويتوقع أبو صفية حدوث المزيد من الوفيات في ظل استمرار الحرب والحصار المشدد على قطاع غزة وخاصة الشمال، وقال “كل الظروف متوافرة لهلاك هؤلاء الأطفال، ويجب إسعاف الموقف لأننا سنفقد المزيد والمزيد من الأطفال المواليد والخدج”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الاثنين، 30 ألفًا و534 شهيدًا، و71 ألفًا و920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.