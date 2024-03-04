بالأرقام.. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعرض إحصائيات مروعة بعد 150 يومًا من الحرب

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن كمّ هائل من الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمّرة المتواصلة لليوم الـ150 من العدوان.

وارتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2675 مجزرة، راح ضحيتها حتى اليوم 37 ألفًا و534 بين شهيد ومفقود، 13 ألفًا و430 شهيدًا منهم أطفال، و8 آلاف و900 نساء.

وكشف البيان عن وجود 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و11 ألف جريح يحتاجون إلى السفر للعلاج (إنقاذ حياة وخطر).

كما دمر الاحتلال آلافا من المباني والمنازل السكنية والبنية التحتية، إذ رصد المكتب تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا لـ405 مدارس وجامعات، و284 مسجدًا و3 كنائس، و360 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى إخراج 85 مستشفى ومركزًا صحيًّا من الخدمة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في إحصائية مكتب الإعلام الحكومي:

(150) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.

(2,675) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

(37,534) شهيدًا ومفقودًا.

(30,534) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(13,430) شهيدًا من الأطفال.

(15) طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة.

(8,900) شهيدة من النساء.

(364) شهيدًا من الطواقم الطبية.

(48) شهيدًا من الدفاع المدني.

(132) شهيدًا من الصحفيين.

(7,000) مفقود 70% منهم أطفال ونساء.

(71,920) مصابًا.

(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

(11,000) جريح بحاجة إلى السفر للعلاج لإنقاذ الحياة.

(10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

(700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) امرأة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

(269) معتقلًا من الكوادر الصحية.

(10) معتقلين من الصحفيين الذين عُرفت أسماؤهم.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(163) مقرًّا حكوميًّا دمرها الاحتلال.

(100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال كليًّا.

(305) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال جزئيًّا.

(217) مساجد دمرها الاحتلال كليًّا.

(284) مسجدًا دمرها الاحتلال جزئيًّا.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.

(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا فلم تعد صالحة للسكن.

(70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

(32) مستشفى أخرجها الاحتلال من الخدمة.

(53) مركزًا صحيًّا أخرجه الاحتلال من الخدمة.

(155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

(126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.