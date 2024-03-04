سياسة|قطاع غزة

بصواريخ “107”.. كتائب المجاهدين تستهدف تجمعات وخط إمداد لقوات الاحتلال في غزة (فيديو)

مشاهد من رصد واستهداف تجمعات وخط سير وإمداد لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

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4/3/2024-|آخر تحديث: 4/3/202402:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية- مشاهد من رصد واستهداف تجمعات وخط سير وإمداد لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، بصواريخ 107.

ويظهر المقطع المصور رصد خط سير آليات الاحتلال واستهدافها بصواريخ 107، والمكان بعد الاستهداف.

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وكانت الكتائب قد ذكرت في بيان عبر قناتها على تليغرام أن مقاتليها تمكنوا أمس الأحد في اليوم الـ149 للحرب من تنفيذ عدة مهام عسكرية وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وأفادت باستهداف “تحشدات لقوات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنوب حي الزيتون في غزة”.

وأضافت “بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تم دك مستوطنة بئيري ومقر القيادة في مستوطنة رعيم برشقات صاروخية”.

وقالت في بيان لاحق “استهدف مجاهدونا تجمعات لقوات العدو الصهيوني جنوب شرق غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى”.

المصدر : الجزيرة مباشر