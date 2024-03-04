تسجيل صوتي لأسيرين إسرائيليين في غزة قبل مقتلهما برصاص جيش الاحتلال (فيديو)

نشرت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، تسجيلا صوتيا لمحتجزَين إسرائيليين في غزة من بين 3 قتلهم الجيش “بالخطأ”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي التسجيل، يطالب الأسيران الجيش بنجدتهما، ويقولان: “النجدة، نحن مختطفان، أنقذونا، نحن تحت الدرج”.

وحصل الجيش الإسرائيلي على التسجيل عن طريق كاميرا GO معلقة على كلب بوليسي أُرسل إلى مكان وجود الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، لكن المقاتلين الفلسطينيين قتلوه، بحسب الهيئة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله “بالخطأ” 3 أسرى محتجزين في قطاع غزة، لأن جنوده اعتقدوا بأنهم يشكلون “تهديدا” لهم.

والمحتجزون هم: يوتام هاييم (28 عاما)، وألون شامريز (26 عاما)، وسامر طلالقة (22 عاما).

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأسيرين اللذين كشفت عن صوتهما في التسجيل هما هاييم وشامريز.