تصرف غريب من بن غفير يتسبب في منعه من حضور اجتماعات استخبارية

ذكرت صحيفة (التليغراف) البريطانية أن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مُنع من حضور إحاطات استخبارية عقب تسريب عدد من الوثائق الحساسة.

ووفقًا لصحيفة (هآرتس) العبرية فقط طالت بن غفير اتهامات بخرق التوجيهات الأمنية التي عهد إليه بالالتزام بها، فيما بات يواجه مقاطعة من قبل مجلس الأمن القومي في حكومته، إثر اتهامه بتصوير بعض الأشخاص بشكل غير قانوني أثناء حضورهم اجتماعات استخبارية رفيعة المستوى.

واتهم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، الوزير بتسريب معلومات وخرق البروتوكول مثل إحضار الهواتف المحمولة إلى الاجتماعات.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي كبير لصحيفة التلغراف “إن أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير؛ إذ أصبح يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله، على الرغم من عدم وجود أي خلفية له في قضايا الأمن القومي والدفاع”.

