حزب الله يعلن مهاجمة قوات ومواقع إسرائيلية بالصواريخ والمدفعية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مهاجمة مواقع إسرائيلية في تلال كفر شوبا المحتلة، كما نشر مقطع فيديو لاستهداف مواقع أخرى خلال الأيام السابقة.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة، خلال اليوم الاثنين، إنه استهدف مواقع “الرمثا والسماقة ورويسات العلم” في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

وأوضح حزب الله أنه استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم، مضيفا أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في كل الاستهدافات.

كما أعلن حزب الله استهداف ‏قوة إسرائيلية كانت تحاول “التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش”، مساء أمس الأحد، مضيفا أن مقاتليه استهدفوا القوة “بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وذكر الحزب في بيان منفصل أن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة كبيرة في قوة إسرائيلية من لواء غولاني كانت تحاول التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا، الليلة الماضية، مضيفا أن مقاتليه استهدفوا القوة “بعدد من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن “عددا من المدنيين” أصيبوا في تجمع “مرغليوت” الزراعي نتيجة قصف من لبنان وتم نقلهم جوا إلى المستشفى.

وأضاف الجيش أنه رد عبر “ضرب مصدر الإطلاق” في لبنان.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لإسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان، اليوم الاثنين، إن صاروخا مضادا للدبابات أصاب “عمالا أجانب كانوا يعملون في مزرعة” مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة سبعة آخرين على الأقل.