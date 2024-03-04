حماس تدعو لكسر الحصار عن غزة وشد الرحال إلى المسجد الأقصى في رمضان (فيديو)
أسامة حمدان: الحركة مستعدة للدفاع الكامل عن أهل غزة
ناشد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، الأشقاء في “دول الطوق” بالمبادرة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، مشددًا على ألا تقف “موقف المتفرج” بحسب تعبيره.
وخلال كلمته بمؤتمر لدعم غزة عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، دعا حمدان في الوقت ذاته إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، من اليوم الأول في شهر رمضان.
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واعتبر القيادي البارز في حركة حماس أن التهديد الإسرائيلي بارتكاب مجازر جديدة بمدينة رفح يجدد التأكيد على طبيعة جيش الاحتلال الإجرامية.
وأكد أن الحركة تتحلى بالمرونة في التفاوض “حرصا على شعبنا، من أجل وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى” لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحركة مستعدة للدفاع الكامل عن أهل غزة.
وشدد حمدان على أن معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة وجه الإدارة الأمريكية وزيف ما تنادي به من حرية وحقوق إنسان.