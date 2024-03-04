شاب ليبي أخرج فيلما عن المقاطعة: حياتي تغيرت بعد 7 أكتوبر (فيديو)

قال محمد النعّاس، المخرج الذي أنتج فيلمًا قصيرًا لمقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل، إن ما يحدث في غزة هو ما دفعه إلى دعم سكانها بطريقته الخاصة.

وأضاف النعّاس، للجزيرة مباشر، “كنا نرى المشاهد المؤلمة والدمار في غزة، وشعرنا بالتقصير بواجبنا تجاه هذه القضية، وشعرت بأن من واجبي كصانع محتوى أن نصنع شيئًا يحرك مشاعر الناس تجاه القضية ويؤثر فيهم بشكل إيجابي”.

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ولاقى الفيلم القصير الذي أنتجه النعّاس رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي -خلال اليومين الماضيين- في مختلف البلدان العربية، كما لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل.

لم تتجاوز مدة الفيلم القصير 180 ثانية، وقد كشف عن رحلة الدينارين الليبية عند شراء منتج معين من المنتجات التي تتم الدعوة إلى مقاطعتها لدعمها إسرائيل، وفقا للنعاس.

وقال النعّاس، الذي لا يزال يدرس الهندسة في جامعة طرابلس، إن تفكيره ونمط حياته تغير تمامًا بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، “شعرت بأن ما أعيشه من رفاهيات في حياتي كلها هم (الفلسطينيون) من يدفعون ثمنه، حياتي فيها شيء تغير”.

وأضاف “7 أكتوبر غيرت فهمي للحياة بشكل عام، وليس تجاه القضية الفلسطينية فقط، النمط الطبيعي للحياة ليس ذا فائدة في العالم، ومن المهم أن نحدث تغييرًا في العالم”.

وأوضح المخرج الليبي، أنه كان بالفعل يشتري هذه المنتجات قبل الحرب، لكنه على الفور قاطعها مع بداية الحراب، ويرى أنه من المهم أن يشتري المواطنون بضاعة بلادهم المحلية بدلًا من المنتجات الأجنبية.

ومنذ أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشّن ناشطون حملات واسعة لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال، وهو ما أثر بالفعل في بعض الشركات الكبرى.