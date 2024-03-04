شاهد: لحظة إصابة مجندة إسرائيلية برصاص مقاومين قرب رام الله واستشهاد فتى بنيران الاحتلال

أظهرت الصور المجندة وهي تسير على قدم واحدة بمساعدة زملائها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرقبة والصدر أثناء اقتحام مخيم الأمعري قرب رام الله وسط الضفة الغربية، واندلاع اشتباكات مع مقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، وتم اعتقال 7 موطنين بينهم أسير محرر.

إصابة مجندة

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بإصابة مجندة إسرائيلية أثناء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم الأمعري قرب رام الله.

وأظهرت صور خاصة لحظة إصابة المجندة برصاص المقاومين في المخيم، وبدت المجندة وهي تسير على قدم واحدة بمساعدة زملائها وهم يحتمون خلف سيارة عسكرية.

اشتباكات ضارية

وقالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- برام الله في بيان “يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الأمعري بالأسلحة الرشاشة”.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الرئيسي للمخيم عقب اقتحامه لعدة ساعات، وصادرت مركبة، وداهمت عددا من المنازل الفلسطينية وسط مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي لتفريق الفلسطينيين.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بالضفة خلال موجة التصعيد الأخير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 420، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.