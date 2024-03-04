طالب بإقامة دولة فلسطينية.. أولمرت: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يدعمون العنف في الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت” إن رئيس الوزراء الحالي “بنيامين نتنياهو” ووزيري الأمن القومي “إيتمار بن غفير” ووزير المالية “بتسلئيل سموتريش” يدعمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أولمرت في حوار مع قناة “سي إن إن” الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مدفوع بمجموعة من الإسرائيليين الذين يؤمنون بإسرائيل الكبرى، ويعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءًا من دولة إسرائيل عمليًا ورسميًا، وأنه يجب دمجها في إسرائيل.

كما أكد أولمرت أن هذه المجموعة ألهمت شبابًا وصفهم بالعدوانيين والعنيفين الذين يحاولون فرض ظروف حياة مختلفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنهم يحظون بدعم مباشر وصريح وعلني من قبل وزيري الأمن القومي ووزير المالية، وهو ما لا يحدث دون علم نتنياهو وإنما بدعم وبسلطة منه منذ بداية هذه الحكومة التي وصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي عدّه أولمرت يشكل خطرًا جديًا على الأسس الأخلاقية لدولة إسرائيل، معتبرًا غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الضفة الغربية ليسوا إرهابيين، بل يتعرضون للهجوم من قبل العديد من السكان اليهود الذين يحرقون ممتلكاتهم ويعتدون عليهم، وأحيانًا يحاولون إعدامهم من دون محاكمة.

وشدد أولمرت على ضرورة قتل من وصفهم بالإرهابيين إذا لزم الأمر، مضيفًا “لكن من دون أن يكون لدينا موقف شرير ووحشي وعدواني تجاه غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الذين يجب أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يمارسوا حق تقرير المصير”.