قتيل إسرائيلي و7 جرحى في إطلاق صاروخ من لبنان (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 7 آخرين بجروح، بينهم 2 في حالة خطيرة، اليوم الاثنين؛ جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال فلسطين المحتلة.

وقالت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) عبر منصة إكس: بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على عمال أجانب كانوا يعملون في مزرعة في (منطقة) إصبع الجليل، سقط 8 ضحايا.

وأوضحت أن الضحايا هم قتيل واحد و2 في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة وواحد في حالة طفيفة ويعاني المصابون من جروح الشظايا.

فيما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن القتيل والجرحى هم عمال تايلنديون، والصاروخ تم إطلاقه من لبنان.

מזירת האירוע בצפון pic.twitter.com/DcURct4trB — מגן דוד אדום (@mda_israel) March 4, 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإصابات نتجت عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) مارغليوت في منطقة إصبع الجليل.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الإذاعة العبرية (رسمية) بسماع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل.

وعلى وقع حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من ذلك الشهر؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.