لأول مرة منذ بدء الحرب.. نائبة بايدن تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة وبن غفير يعلق

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود حاجة ماسة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب المعاناة الكبيرة للسكان.

وقالت في كلمة لها بولاية ألاباما، أمس الأحد “نظرًا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليًّا على طاولة المفاوضات”.

وذكرت كامالا أن وقف إطلاق النار، سيسمح بإنقاذ الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت “على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار”، مضيفة أن إسرائيل “يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة، وألا تفرض قيودًا غير ضرورية على إيصال المساعدات”.

وبهذه التصريحات، تكون كامالا هاريس أول مسؤولة أمريكية رفيعة تدعو علنًا إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصَر.

