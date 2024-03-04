“لو كنت فلسطينيا فأي جانب ستختار: السلطة أم المقاومة؟”.. إجابة مفاجئة من بروفيسور إسرائيلي (فيديو)

سأل مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، الكاتب وعالم الأنثروبولوجيا والناشط الإسرائيلي جيف هالبر، عمّا إذا كان فلسطينيًّا، فأي جانب سيختار أن ينتمي إليه، إلى السلطة أم المقاومة؟

فأجاب هالبر، بأنه قبل 50 عامًا، وعندما كان أصغر عمرًا لربما كان سينتمي للمقاومة الفلسطينية، لكنه مع كبر سنّه فإن هذا الخيار غير مناسب له.

و قال هالبر إنه الآن بعد تقدمه في العمر “سيكون مع الحراك السياسي، وذلك من أجل المساعدة على صياغة البرنامج السياسي والدفع به مع أروقة السياسة، هذه قد تكون مقاومتي في عمري هذا”.

واستدرك هالبر قائلًا إن إجابته لا تعني أن العمل السياسي مقدّم على المقاومة، موضحًا أن “المقاومة بكل أنواعها مهمّة، الصمود هو مقاومة بحد ذاته، أولئك الذين يصمدون في نقاط التفتيش كل يوم، كما أنهم في غزة يمارسون كل أنواع الصمود، ويدفعون ثمنًا باهظًا لذلك”.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفًا 30 ألفًا و410 شهداء، و71 ألفًا و700 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.