مشهد لا يبدو مألوفا.. طوفان من نوع جديد يُغرق مستشفى غزة الأوروبي (فيديو)

في مشهد لا يبدو مألوفا تنتشر مياه الصرف الصحي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تغرق مياه الصرف الصحي محيط المستشفى مسببة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للعدوى.

ويعاني مستشفى غزة الأوروبي من حالة ” تكدس” إذ يعج داخله بالمرضى، ويئن خارجه من النازحين الذين اضطرتهم الحرب إلى النزوح لرحابها.

حشرات وزواحف وروائح كريهة

يرى محمد أبو زرقة، نازح في محيط المستشفى الأوروبي، أن طوفان مياه الصرف الصحي في محيط المستشفى فاقم معاناة المرضى والنازحين على حد سواء، مشيرا إلى ظهور الحشرات والسحالي ناهيك عن الرائحة الكريهة التي تسلبهم النوم ليلا.

وتشير الطفلة تهاني أبو سلطان إلى مياه الصرف الصحي المنتشرة في محيط مستشفى غزة الأوروبي، مؤكدة انتشار الحشرات ما تسبب في إصابتها وأشقائها بالأمراض المختلفة.

وأعرب الطفل مصعب كوارع عن استيائه من الرائحة الكريهة الناتجة عن طوفان مياه الصرف الصحي، وإصابة أشقائه بأمراض متنوعة، ناشدا حل المشكلة بشكل عاجل.

وتتساءل شقيقته تغريد كوارع عن مدى أحقيتهم في غزة في الحصول على مستشفى محيطه نظيف، واستطردت قائلة إن طوفان مياه الصرف الصحي حول مستشفى غزة الأوروبي أمر يخالف أي قوانين ضامنة لصحة المرضى داخل المستشفيات.

وتضيف الفتاة -وهي محاطة بمياه الصرف الصحي- أن أهالي غزة نزحوا من منازلهم هربا من القصف والموت؛ ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام الأمراض الناتجة عن الحشرات والزواحف المنتشرة في الخيام وخارجها.

وتؤكد تغريد هروبهم من الخيام بحثا عن مكان يمكنهم البقاء فيه بعيدا عن الروائح الكريهة والحشرات التي تلاحقهم دون ملل.

طوفان مياه الصرف

وقد تسبب “طوفان” مياه الصرف الصحي في انتشار الحشرات والزواحف، والتي قد تتسبب في انتشار الأوبئة على وقع تكدس المرضى بالمستشفى، وذلك بعد خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة.

وتتدهور الحالة الصحية للمسن الفلسطيني مصطفى الأحمد الذي يعاني أمراضا عدة منها القلب والضغط، بسبب طوفان مياه الصرف الصحي والحشرات والزواحف. وأضاف المسن أنه لا يمكنه الجلوس في خيمته نهارا، ولا المبيت فيها ليلا بسبب الرائحة الكريهة والحشرات المنتشرة.

وتقول المسنة الفلسطينية سها محمد إن مياه الصرف الصحي تسببت في إصابة أبنائها وأحفادها بأمراض، مؤكدة تضررها من الرائحة الكريهة.