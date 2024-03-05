إسرائيل: حزب الله يقربنا من نقطة حرجة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، حزب الله في لبنان بجر الأطراف إلى “تصعيد خطير” في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء غالانت في تل أبيب مع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن غالانت قال لهوكشتاين “نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في صنع القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان”.

ووفقا للبيان، ناقش الطرفان “التهديد المستمر الذي يشكله حزب الله، وضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة من أجل إعادة النازحين الإسرائيليين بأمان إلى منازلهم في الشمال” قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الوزارة “أعرب الوزير غالانت عن التزام المؤسسة الأمنية بالعملية الجارية بقيادة هوكشتاين للتوصل إلى تفاهمات، لكنه أكد أن عدوان حزب الله يجر الأطراف إلى تصعيد خطير”، وفق تعبيره.

ووصل كوهشتاين الثلاثاء في زيارة غير معلنة إلى إسرائيل، قادما من لبنان.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان أحدثها مقتل 3 مسعفين متطوعين من “الهيئة الصحية الإسلامية” اللبنانية بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوبي لبنان، مساء الاثنين.

وجاء الاستهداف الإسرائيلي عقب إعلان تل أبيب، صباح الاثنين، مقتل شخص وإصابة 7 بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان على مستوطنة مارغليوت (شمال).