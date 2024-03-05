الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية وعدد من السفن الحربية الأمريكية (فيديو)

قالت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن إنها استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب بعدد من الصواريخ، مضيفة أنها أصابتها بشكل مباشر ودقيق.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، مساء الاثنين، إن القوات البحرية التابعة للجماعة “استهدفت السفينة الإسرائيلية ‘إم إس سي سكاي’ في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأضاف سريع أن عملية الاستهداف جاءت “بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر (التابع للجماعة) عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر”.

وأكد البيان استمرار الجماعة في “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وشدد البيان على أن الجماعة لن تتردد “في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كل الأهداف المعادية، دفاعا عن اليمن العزيز، وتأكيدا على مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن حريقا اندلع على متن سفينة جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم الاثنين بعد تعرضها لانفجارين.

وأضافت الهيئتان أنه تم الإبلاغ عن انفجار أول قرب السفينة بينما ألحق انفجار ثان أضرارا بالسفينة مما أدى إلى نشوب حريق يعمل الطاقم على إخماده. ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين، ولم تكشف الهيئة أو أمبري عن اسم السفينة.

وقالت “أمبري”، في وقت سابق الاثنين، إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل تعرضت للقصف وأصدرت إشارة استغاثة. وأضافت أن السفينة كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي.

وذكرت أمبري أن المعلومات تشير إلى أن السفينة “تخضع لإدارة شركة الشحن الإسرائيلية زيم، وربما تكون هذه التبعية قديمة لكن لا توجد معلومات أخرى عن إدراج السفينة في المصادر العامة الأخرى”.

وقالت إن سفينة الحاويات واصلت إرسال إشارات نظام التعرف الآلي الذي يُستخدم في تعقب السفن، بعد الحادث.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن “قوات التحالف التي تنشط في المنطقة تُجري تحقيقا” في الحادث.

ونفّذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي، مما دفع الجماعة إلى ضم السفن الأمريكية والبريطانية لأهدافها العسكرية.