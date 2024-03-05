بايدن: وقف إطلاق النار في يد حماس الآن (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح “الرهائن الإسرائيليين” هو في أيدي حركة حماس الآن.

وأضاف أن وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مطالبا إسرائيل بإدخال المساعدات “دون أعذار”.

وأشار إلى أن استمرار الحرب خلال شهر رمضان سيفاقم الأوضاع بشكل خطير في الضفة الغربية والقدس.

ويحل شهر رمضان هذا العام، وسط حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن تبادل الأسرى لا يمكن أن يحدث إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أمريكا لا تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بيروت، موجها حديثه إلى الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، أن وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أهم من إرسال المساعدات إلى غزة.

وتابع “شروط حماس لوقف إطلاق النار تتمثل في انسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة، وعودة النازحين، وتقديم المساعدات الكافية، وإطلاق عملية الإعمار”.