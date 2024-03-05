تكية تل الزعتر.. مبادرة تحاول سد جوع الأهالي على وقع المجاعة في غزة (فيديو)

مع معاناة شمالي قطاع غزة من عدم توفر أبسط مقومات الحياة ومجاعة مأساوية لا ترحم الصغار ولا الكبار، تطوع فلسطينيون لإقامة “تكية تل الزعتر”، وهي مبادرة تحاول سد جوع الأهالي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

التكية لا تستطيع إطعام كل سكان الحي، حسب جلال عاهد -أحد القائمين على تكية تل الزعتر- الذي قال “للأسف التكية تقوم بإطعام 200 عائلة فقط من أصل 500 عائلة هم سكان الحي شمالي القطاع”، مضيفًا أن ما تقدمه التكية من طعام هو مياه بنكهة الجزر والقرع، وذلك بسبب شح الخضروات وارتفاع أسعارها.

وفي وسط طابور طويل أمام تكية تل الزعتر، كان يقف الحاج نايف خميس الذي ينتظر دوره للحصول على حصته من الغذاء الذي تقدمه التكية، مشيرًا إلى حاجته الماسّة لهذه الوجبة حتى يتمكن من إطعام أسرته المكونة من 10 أفراد.

ويصف الحاج نايف حالة سكان شمالي قطاع غزة قائلًا “الحمار زعلان علينا لأننا صرنا نأكل أكله”، لافتًا إلى عدم تناوله اللحم منذ بداية الحرب إلا مرة واحدة فقط، من خلال صديقه الذي أهداه نصف كيلو من اللحم.

وناشد الحاج نايف دول العالم السعي لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا عدم توفر أدنى مقومات الحياة في شمالي القطاع، قائلًا “سنموت من الجوع”.

لم تكن مناشدة الحاج نايف هي الوحيدة في طابور “تكية تل الزعتر”، الذي شهد صرخة الطفلة مارية التي قالت “قاعدة جعانة من الصبح، والله ما دقت أكل، والله جعانة مش أنا لوحدي أنا وكل الصغار”.

رحلة شاقة تعيشها الطفلة وأسرتها من أجل الحصول على حصتهم من الطعام، التي لا يتمكنون غالبًا من الحصول عليها، فيضطر والدها إلى توفير ما يسد رمقهم بجمع عدد محدود من حبات التمر.

تشتاق الطفلة مارية هي وأقرانها في شمال غزة لتناول الخبز واللحم، وتقول “نفسي آكل خبز، من 4 شهور ما أكلتش خبز، واللحمة من بداية الحرب ما أكلتهاش”.

وتتساءل مارية ببراءة “طيب يوفروا لنا طحين، الطحين أهم شيء في الدنيا”، مطالبة دول العالم بالتدخل لتوفير المساعدات لغزة وأطفالها.

وأضافت الطفلة مارية “إجت الحرب نكدت علينا، والله نفسي أروح المدرسة، والله ما بنأكل جعانين، وأمي بتضحك عليا تقول لي مفيش طحين وبصدقها”، مواسية جوعها بأنه سمة مشتركة مع جميع الأطفال في شمالي القطاع.

وتستعرض مارية باكية ذكريات الدراسة، وتقول “كنت بحلم أدخل سنة ستة ابتدائي، والله كنت بدرس طول النهار عشان أنجح”، مشيرة إلى تساؤلها الدائم عن السبب وراء اندلاع حرب مثل هذه تسببت في ابتعادها عن مدرستها.

كما تساءلت مارية وهي تبكي “وين الأمم؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الأمة العربية اللي كانت معانا وينها؟!”.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًّا متواصلًا منذ 150 يومًا، خلّف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن تدمير البنى التحتية في عموم القطاع المحاصر، وتسبب الحصار المطبق في مجاعة إنسانية ولا سيما في شمالي القطاع.