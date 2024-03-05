جيش الاحتلال يطلق النار على فتى فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني شمالي الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا وصل إلى مفرق طريق يؤدي إلى “مستوطنة يتسهار” جنوب نابلس، وطعن شخصا بسكين مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وأضافت أنه تم القضاء على المهاجم، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس “ورد بلاغ عن حادث طعن عند مفترق يتسهار، وما زالت التفاصيل قيد التحقيق”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما) الذي كان قد أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الطفل شحادة.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية قولهم إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.