حزب الله يقصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ (فيديو)

قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه قصف “كريات شمونة” شمالي إسرائيل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ردا على غارات إسرائيلية على بلدات في جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “رُصد إطلاق 30 صاروخا على كريات شمونة والجليل، والقبة الحديدية نجحت في اعتراض 10 منها”.

بالفيديو | وابل كثيف من الصواريخ في سماء كريات شمونه pic.twitter.com/Hsh7gt91IM — قناة المنار (@TVManar1) March 5, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف مقر القيادة العسكرية للواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة.

وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله استهداف انتشار ‏لجنود العدو خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف انتشارا لجنود العدو خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة — قناة المنار (@TVManar1) March 5, 2024

وحتى الآن، لم يصدر عن تل أبيب تعليق على بياني حزب الله، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتهم حزب الله بجر الأطراف إلى تصعيد خطير في المنطقة.

وكان حزب الله قد استهدف، صباح الثلاثاء، قوة عسكرية إسرائيلية ودبابة من طراز ميركافا في مستوطنة نطوعا، إضافة الى استهداف مستوطنة كريات شمونة.

وعصر الثلاثاء، استشهد 3 مدنيين لبنانيين من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية على منزل في حولا جنوبي لبنان، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية “نفذت المقاتلات الحربية المعادية عدوانا جويا، مستهدفة منزلا مؤلفا من طابقين في الحارة الشمالية في بلدة حولا، وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو-أرض، مما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد 3”.

وأضافت الوكالة “الشهداء هم الأب حسن علي قاسم حسين، والأم رويدا مصطفى، والابن علي حسن حسين (25 عاما)، وما زالت عمليات البحث ورفع الأنقاض مستمرة”.

وأوضحت أن “فرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الغارة، وعملت على انتشال جثامين الشهداء، ونقلهم إلى براد مستشفى تبنين الحكومي”.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان، مساء الثلاثاء، منزلا في بلدة الضهيرة الجنوبية و”حي الرجم” في عيتا الشعب (جنوب)، وفق المصدر ذاته.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا المدنيين في لبنان جراء المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 48 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.