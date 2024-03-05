حصيلة 150 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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5/3/2024
رصدت الجزيرة مباشر حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المستمر منذ 150 يومًا، وأبرز ما جاء فيها:
- أكثر من 30 ألف شهيد.
- أكثر من 13 ألف شهيد من الأطفال.
- نحو 9000 شهيدة من النساء.
- أكثر من 71 ألف مصاب.
- أكثر من 7 آلاف مفقود.
- ألقى الاحتلال أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على غزة.
- أكثر من 2627 مجزرة ارتكبها الاحتلال.
- 148 شهيدًا من موظفي الأمم المتحدة.
- 340 شهيدًا من الطواقم الطبية.
- 47 شهيدًا من الدفاع المدني.
- 132 شهيدًا من الصحفيين.
- 11 ألف مصاب بحاجة إلى السفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.
- 700 ألف من سكان شمالي القطاع يعانون المجاعة.
- 17 طفلًا استشهدوا بسبب المجاعة.
- 492 مسجدًا دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.
- 3 كنائس دمرها الاحتلال.
- أكثر من 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.
- 290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا.
- 31 مستشفى أخرجها الاحتلال من الخدمة.
- 409 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.
- 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.
- 1.9 مليون نازح (85% من سكان قطاع غزة).
المصدر : الجزيرة مباشر