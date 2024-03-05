حصيلة 150 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رصدت الجزيرة مباشر حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المستمر منذ 150 يومًا، وأبرز ما جاء فيها:

أكثر من 30 ألف شهيد.

أكثر من 13 ألف شهيد من الأطفال.

نحو 9000 شهيدة من النساء.

أكثر من 71 ألف مصاب.

أكثر من 7 آلاف مفقود.

ألقى الاحتلال أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على غزة.

أكثر من 2627 مجزرة ارتكبها الاحتلال.

148 شهيدًا من موظفي الأمم المتحدة.

340 شهيدًا من الطواقم الطبية.

47 شهيدًا من الدفاع المدني.

132 شهيدًا من الصحفيين.

11 ألف مصاب بحاجة إلى السفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.

700 ألف من سكان شمالي القطاع يعانون المجاعة.

17 طفلًا استشهدوا بسبب المجاعة.

492 مسجدًا دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.

3 كنائس دمرها الاحتلال.

أكثر من 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.

290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا.

31 مستشفى أخرجها الاحتلال من الخدمة.

409 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.

200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

1.9 مليون نازح (85% من سكان قطاع غزة).