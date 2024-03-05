سياسة|قطاع غزة

حصيلة 150 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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5/3/2024

رصدت الجزيرة مباشر حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المستمر منذ 150 يومًا، وأبرز ما جاء فيها:

  • أكثر من 30 ألف شهيد.
  • أكثر من 13 ألف شهيد من الأطفال.
  • نحو 9000 شهيدة من النساء.
  • أكثر من 71 ألف مصاب.
  • أكثر من 7 آلاف مفقود.
  • ألقى الاحتلال أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على غزة.
  • أكثر من 2627 مجزرة ارتكبها الاحتلال.
  • 148 شهيدًا من موظفي الأمم المتحدة.
  • 340 شهيدًا من الطواقم الطبية.
  • 47 شهيدًا من الدفاع المدني.
  • 132 شهيدًا من الصحفيين.
  • 11 ألف مصاب بحاجة إلى السفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.
  • 700 ألف من سكان شمالي القطاع يعانون المجاعة.
  • 17 طفلًا استشهدوا بسبب المجاعة.
  • 492 مسجدًا دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.
  • 3 كنائس دمرها الاحتلال.
  • أكثر من 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.
  • 290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا.
  • 31 مستشفى أخرجها الاحتلال من الخدمة.
  • 409 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا.
  • 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.
  • 1.9 مليون نازح (85% من سكان قطاع غزة).
المصدر : الجزيرة مباشر