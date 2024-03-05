شاهد: القسام تستهدف دبابات وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لتصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ويعرض مقطع الفيديو، الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء الاثنين، عملية استهداف دبابة إسرائيلية وناقلة جند مدرعة.

كما عرض المقطع إطلاق قذائف الهاون على ما قالت كتائب القسام إنها حشود قوات الاحتلال جنوب حي تل الهوى.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام عن التالي: