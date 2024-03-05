شاهد: القسام تستهدف دبابات وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة
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5/3/2024
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لتصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
ويعرض مقطع الفيديو، الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء الاثنين، عملية استهداف دبابة إسرائيلية وناقلة جند مدرعة.
كما عرض المقطع إطلاق قذائف الهاون على ما قالت كتائب القسام إنها حشود قوات الاحتلال جنوب حي تل الهوى.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام عن التالي:
- تدمير ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.
- تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل،في حي الأمل أيضا بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
- قنص جنديين من مسافة صفر في حي الأمل غرب مدينة خان يونس مما أدى إلى مقتلهم مباشرة.
- الاستيلاء على طائرتي “درون” كانتا في مهمة استخباراتية بمنطقة المعسكر غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر