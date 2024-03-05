“عمو علوش”..مهرج غزة الحزين يكشف سر بكائه أمام العدسات (فيديو)

بعدما انتشرت صورته وهو يبكي في عرض ترفيهي، ظن الجميع أن قدرته على إضحاك الأطفال قد نفدت، لكنه عاد من جديد بوجه باسم وشخصية مبتكرة ليجوب مدارس النازحين، ساعيا لإعادة رسم البهجة على وجوه أطفال غزة المنهكة من ألم الفقد.

علاء مقداد أو “عمو علوش” كما يُطلق عليه قرر مساعدة أطفال غزة بطريقته الخاصة التي يجيدها ويبدع فيها وهي تقديم الحفلات والعروض الترفيهية للصغار متقمصا شخصية المهرج الخفيف الظل في محاولة منه لتخفيف أوجاعهم، وقلب آلامهم وأحزانهم إلى ضحك وسرور.

يقول علاء مقداد للجزيرة مباشر إنه طوال 20 عاما كان يسعى جاهدا لرسم البهجة على وجوه الأطفال خاصة في أوقات الحروب لكن الأمر هذه المرة مختلف كليا لأن غزة تتعرض لإبادة جماعية لا حرب، ليقرر التوقف عن تقديم العروض الترفيهية فترة من الوقت بسبب ظروف التهجير حيث اضطر إلى النزوح أكثر من مرة حتى استقر هو وأسرته داخل خيمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وعن أسباب عودته لتقديم العروض الترفيهية من جديد أكد “عمو علوش” أن الأطفال دوما ما يطلبون منه إضحاكهم وتقديم حفلات وعروض ترفيهية، وكان جوابه لهم أنه سيقوم بذلك بعد انتهاء الحرب، لكنه قرر في النهاية استئناف تقديم الحفلات والعروض للأطفال لأنهم بحاجة ماسة إلى من ينسيهم أحزانهم وأوجاعهم وآلام الفقد التي يعيشونها حتى ولو للحظات قليلة قائلا: “رغم الألم سنفرح، وسنفرح رغم الجراح”.

وأشار علاء إلى أنه بعد ذلك قام بصناعة زيه الخاص بشخصية المهرج، ليعود لتقديم العروض للأطفال موضحا أنهم كانوا فعليا بحاجة شديدة إلى الفرح في ظل الحرب والدمار والنزوح والتهجير.

وكشف علوش عن السر وراء صورته الشهيرة وهو يبكي خلال أحد العروض.

عمو علوش Clown Aloosh فنان فلسطيني غزاوي بيهوّن على أطفال غزة و بيقدملهم فقرات تحسسهم إنهم أطفال في ظل المجزرة اللي بتحصل هناك. عمو علوش ، و هو في العرض، و هو لابس لبس المهرجين .. منهار مش قادر يتحمل كم الهم و الألم ، مش قادر يخبي الحزن و الهم و المُصاب أكبر من أي قلب.. pic.twitter.com/kAeWec5Wpl — يوسُف 🇵🇸🍉 (@Foul_Medammes) February 28, 2024

وأوضح أن قصة الصورة تعود إلى رؤيته طفلة في إحدى حفلاته تضحك رغم فقدانها لجميع أفراد أسرتها، مضيفا أنه قام سابقا بإنقاذ هذه الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفى الشفاء بعد قصف منزل عائلتها، وعندما شاهدها تضحك رغم أوجاعها وأنه السبب في رسم الابتسامة على وجهها من جديد لم يملك نفسه فأجهش بالبكاء.

ووجه علاء رسالة إلى الجميع بضرورة دعم الأطفال في غزة وإعادة زرع الأمل في نفوسهم، مؤكدا أنهم سيستمرون في الفرح والغناء وسيواصلون البناء رغم الألم والجراح.

واختتم حديثه قائلا: “عيشوا وحبوا بعض، خلو المحبة موجودة، طول ما المحبة موجودة الأمل موجود”.