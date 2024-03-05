مرضعات غزة يعانين في النزوح مع انعدام للمواد الغذائية (فيديو)

بعد 150 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تناشد أمهات فلسطينيات مرضعات لإدخال المواد الغذائية، حتى يستطعن إرضاع أطفالهن الذين يعانون سوء التغذية الشديد مع الحصار المفروض على القطاع الذي يمنع دخول أي مواد غذائية أو طبية مما أدى إلى مجاعة.

تقول إحدى الأمهات للجزيرة مباشر إن القصف الإسرائيلي أجبرها على النزوح وهي حبلى مرات عدة، حتى وصلت إلى دير البلح مع زوجها وأبنائها حيث وضعت توأمًا.

وأضافت أنها غير قادرة على الإرضاع بسبب سوء التغذية مع افتقار السوق إلى الحليب الصناعي، الأمر الذي يتسبب في مرض أبنائها أغلب الأوقات خاصة أنهم لم يأخذوا تطعيماتهم الصحية كما يجب، وتمنت الأم التي تشعر باليأس أن تنتهي الحرب وأن يحصل أبناؤها على حقوقهم كأطفال، ويحصلوا على حقوقهم الشرعية من ملبس وغذاء ورعاية.

وأكدت إحدى النازحات التي أنجبت 4 توائم أن أحد أبنائها يعاني وضعًا صحيًّا صعبًا، في حين لا تتوفر المواد الغذائية حتى تتمكن من تغذية وإرضاع أطفالها، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأغذية.

كما اشتكت إحدى الأمهات من الحياة الصعبة مع اعتمادها على الطعام المعلب، مما يضطرها إلى الفطام المبكر بسبب قلة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، لتعتمد على الحليب الصناعي المرتفع التكاليف، ولا سيما مع انعدام مصادر الدخل.

ويأتي النقص الحاد في حليب الأطفال الرضع مع أزمة غذائية وُصفت بالمجاعة التي لم تشهدها غزة من قبل بسبب الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع منع الاحتلال دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، مما تسبب في عدم قدرة غالبية نساء غزة على إرضاع الأطفال دون سن الفطام.