مسؤول إسرائيلي: ننتظر ردا من حماس

قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب تنتظر ردا من حركة حماس على مقترحاتها بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة 13 العبرية عن المسؤول -لم تسمه- وقالت إنها تأتي علي خلفية تقارير غربية تشير إلى “انهيار” المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول للقناة “لا يوجد تغيير في الوضع، وما زلنا ننتظر ردا من حماس”، دون توضيح طبيعة العرض المقدَّم للحركة والرد المنتظر.

وبدأت، أول أمس الأحد، مفاوضات في العاصمة المصرية من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الاثنين المقبل.

وشاركت في المفاوضات مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس، دون تفاصيل أكثر ودون ذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.

ووفق إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء حاليا لتقليل مساحات الخلاف بين الطرفين حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وهوية المعتقلين من الجانبين المزمع الإفراج عنهم، بينما أفادت تقارير بأن حماس لن تقدّم تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى لديها “دون ثمن كبير يجب أن تدفعه إسرائيل على صعيد التخفيف من معاناة أهل غزة ووقف إطلاق النار”.

وتُعَد هذه المفاوضات واحدة من سلسلة اجتماعات عُقدت خلال الفترة الأخيرة لإرساء اتفاق بين الطرفين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على عدم التجاوب مع مطالب حماس، مما يؤدي إلى تعثر المفاوضات.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى قطاع غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.