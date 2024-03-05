مليون إصابة بأمراض معدية.. كيف تسبب الاحتلال في إحداث كارثة صحية بقطاع غزة؟

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذرة من التداعيات مع غياب الإمكانات الطبية اللازمة، داعية الأمم المتحدة إلى “توفير أسباب النجاة” لسكان القطاع.

وبالتزامن مع مرور 150 يوما من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان “رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها”.

وأضاف “الاحتلال الإسرائيلي تعمّد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف أسهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية”.

وحذر القدرة من أن “الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة”.

وأفاد بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادرا صحيا، واعتقلت 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس (جنوبي القطاع) وشمال غزة”.

وتابع “قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة”.

وأردف القدرة “سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة”.

وجراء الحرب على غزة وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع ولا سيما بمحافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليونين من سكان القطاع البالغ تعدادهم نحو 2.3 مليون، الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما.

ودعا القدرة الأمم المتحدة إلى “تفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.